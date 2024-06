Politik in Rheurdt Grundsteuer soll zunächst nicht erhöht werden

CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Opdemom möchte diesen Antrag auch als Signal an die Landwirte senden. Drei von ihnen waren am Montagabend zur Ratssitzung gekommen, darunter der Kengener Wilhelm Hellmanns als Vorsitzender der Kreisbauernschaft Geldern. Mit der Grundsteuer A solle ein Aufkommen von 80.000 Euro erzielt werden, wie im Jahr 2023, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Somit sei der Hebesatz für das Jahr 2025 so festzulegen, dass sie aufkommensneutral sei.