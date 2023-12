Haushalt in Rheurdt Grundsteuer B steigt auch 2024 wieder an

Info

Anstieg Tendenziell steigen die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in Ballungszentren, in ländlichem Raum fallen diese eher. Bürgermeister Dirk Ketelaers nannte als Beispiel die Stadt Kamp-Lintfort, in der der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 765 Punkten liegt.

Hebesatz In Kamp-Lintfort ist die Rede davon, die Grundsteuer B Anfang 2025 um 300 Punkte auf 1065 Punkte zu erhöhen.