Verkehr in Rheurdt : Grüne wünschen sich Radfahrschutzstreifen

Verkehr in Rheurdt

RHEURDT Radwege, die am Rand der Besiedlung enden, sollen in Fahrradschutzstreifen überführt werden.

Wenn Radfahrer vom Oermter Berg kommen, haben sie auf der Straße Niederend den Radweg zu benutzen, wenn sie in Richtung Rheurdt unterwegs sind. Der Radweg endet hinter dem Kreisverkehr. Dann müssen die Radfahrer auf die Fahrbahn wechseln, was nicht ungefährlich ist. „Die Radwege enden im Nirvana“, sagt Frank Hoffmann. „Das kann man besser organisieren.“ Deshalb stellte er als Vorsitzender der Grünen-Fraktion den Antrag, zu prüfen, „inwieweit Fahrradwege, die am Dorfeingang enden, durch Radfahrstreifen oder -schutzstreifen weitergeführt“ werden können, um ein „sicheres Radfahren im Dorf“ zu gewähren.