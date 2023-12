In der Diskussion um den Beitritt zum Naturpark Schwalm-Nette Grüne fordern vollständige Protokollierung ihrer Position

Im Rat der Gemeinde Rheurdt, der am 27. November getagt hat, wurde erneut über den Beitritt zum Naturpark Schwalm-Nette gesprochen. Der Rat hat in seiner Satzung festgelegt, die Niederschrift der Sitzung solle eine „gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs“ enthalten. Was genau steckt dahinter?