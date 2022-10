Lokale Politik : Für mehr Inklusion in Rheurdt

Rheurdt Die Grünen beantragen die Anschaffung einer mobilen, barrierefreien Toilette. Diese soll über den Bauhof zu Veranstaltungen ausgeliehen können und sollen so für mehr Teilhabe beeinträchtigter Menschen sorgen.

„In der Gemeinde Rheurdt finden im Verlauf eines Jahres viele Veranstaltungen und Feste statt. Gemeint sind damit Feierlichkeiten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Üblicherweise werden bei solchen Veranstaltungen mobile Toiletten aufgestellt. Dieses Angebot richtet sich nur an nicht beeinträchtigte Besucherinnen und Besucher. Nicht selbstverständlich ist es, dass dabei Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in dieses Angebot einbezogen werden“, heißt es in dem Antrag der Grünen.

Im Jahre 2009 hat die Bundesregierung die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft gesetzt. Damit bekennt sich Deutschland zur umfassenden Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft, in der Vielfalt selbstverständlich ist, sei es nun deutlich an der Zeit, dass auch bei Festivitäten im Freien alle Menschen überall mitmachen können, so die Grünen. Laut Versammlungsraumordnung von 2016 sei es vorgeschrieben, dass getrennte Toiletten für Damen und Herren vorgehalten werden müssen. Für Rollstuhlfahrer bedeutet das, stufenlos und gut erreichbare Toiletten. Ziel dieses Antrages sei es, dass Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen am gesellschaftlichen Leben in Rheurdt und bei Veranstaltungen im Freien teilhaben können.