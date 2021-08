Politischer Antrag mit Symbolkraft in Rheurdt : 6700 Bäume für 6700 Rheurdter pflanzen

Politischer Antrag mit Symbolkraft in Rheurdt

Rheurdt Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat schlägt vor, für jeden Einwohner des Ökodorf innerhalb von fünf Jahren einen neuen Baum zu setzen. Bürger sollen sich an der Anschaffung möglichst mit Spenden beteiligen. Welche Kosten die Gemeinde zu tragen hätte und wo die Bäume gepflanzt werden könnten, ist noch unklar.

Geht es nach der Fraktion der Grünen wird Rheurdt in wenigen Jahren um 6700 Bäume reicher sein. So viele Menschen leben nämlich im Gemeindegebiet, und die Fraktion schlägt in einem politischen Antrag vor, innerhalb von fünf Jahren für jeden Rheurdter und jede Rheurdterin einen Baum zu pflanzen. „Bäume tragen zu einem grünen Ortsbild bei, verbessern das lokale Klima im Sinne der Klimafolgenanpassung und erhöhen unsere Lebensqualität. Gleichzeitig erzählen sie Geschichten und tragen zur Identität des Ökodorfes Rheurdt bei“, heißt es im Antrag der Grünen zur Pflanzung der „Bürgerbäume“.