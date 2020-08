Großkontrolle am Rastplatz Neufelder Heide : Über 100 Einsatzkräfte, 473 Kontrollen und 50 Kilo Heroin

Großkontrolle am Rastplatz Neufelder Heide

Bei dem Großeinsatz auf dem Rastplatz Neufelder Heider an der A40 war auch ein Diensthund zur Drogensuche im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Über 100 Einsatzkräfte am Mittwoch Personen und Fahrzeuge auf dem Rastplatz Neufelder Heide auf der A40 (RP berichtete). Hier eine Abschlussbilanz des Großeinsatzes.

Während des Einsatzes wurden auf dem Rastplatz Neufelder Heide in beiden Fahrtrichtungen 285 Personen und 473 Fahrzeuge unter anderem von Zoll, der Bundespolizei, der niederländischen Polizei, der Bezirksregierung Düsseldorf und Kräften des Polizeipräsidiums Düsseldorf kontrolliert.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen betreut rund 2.200 km Autobahnen und autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraßen. Dazu gehören auch eine Vielzahl von Rastplätzen sowie Tank- und Rastanlagen.

Fünf Polizeibehörden Für polizeiliche Maßnahmen auf dem Autobahnnetz in Nordrhein-Westfalen sind die fünf Polizeibehörden Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster und Bielefeld zuständig.

Hierbei ergaben sich zwölf Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. In sieben Fällen wurden vor Ort Blutproben entnommen. In neun Fällen wurden Verkehrsvergehensanzeigen erstattet und drei Strafermittlungsverfahren wegen Dokumentenfälschung eingeleitet.

In einem weiteren Sachverhalt ergab sich bei der Kontrolle eines 27-Jährigen aus Polen, dass dieser offenkundig unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer seines Fahrzeugs saß. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte in dessen Mietwagen noch 100 Gramm Marihuana und eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme. Zudem versuchte sich der Mann mit einem gefälschten Führerschein auszuweisen. Der 27-Jährige befand sich auf dem Weg in die Niederlande. Das Bargeld wurde durch den Zoll sichergestellt. Ihm wurde vor Ort eine Blutprobe entnommen. Den Mietwagen musste der Mann aus Polen stehen lassen und sich um eine Mitfahrgelegenheit kümmern. Ihn erwartet nun ein Strafermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein.