Feuerwehr Rheurdt : Großeinsatz in Schaephuysen

Rheurdt Ein Brand im Keller eines Wohnhauses an der Lärchenstraße hielt bis in die Nacht hinein die Freiwillige Feuerwehr Rherudt sowie unterstützende Einheiten aus Kerken auf Trap.

Um 18.24 Uhr erreichte die beiden Löscheinheiten der Feuerwehr Rheurdt das Alarmierungsstichwort „Kellerbrand“. Im Keller eines Wohnhauses an der Lärchenstraße in Schaephuysen sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die ersten Kräfte der Feuerwehr, die bereits nach rund fünf Minuten am Einsatzort eintrafen, gingen umgehend zu Erkundung und Brandbekämpfung mit einem C-Rohr in den Keller vor. Aus einem etwa drei Quadratmeter großen Raum, der als Depot für Holz-Pellets genutzt wurde, drang Qualm. Das Pellet-Depot war erst wenige Stunden zuvor von einem Lieferanten befüllt worden und beinhaltete seither rund fünf Kubikmeter Pellets. Der Einsatz einer Wärmebildkamera zeigte zunächst keine Auffälligkeiten, allerdings wurde mithilfe eines Mehrgas-Messgeräts ein deutlich erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Wert in der Umgebungsluft festgestellt. Daraufhin entschied sich die Feuerwehr, das Depot Stück für Stück zu leeren und auf versteckte Glutnester zu kontrollieren. Im Garten des Hauses wurde parallel ein Löschangriff mit einem Schaumrohr und einem C-Rohr aufgebaut, um mögliches Brandgut abzulöschen.