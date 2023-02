Kirche in Rheurdt Veranstaltungen zum Weltgebetstag der Frauen

In Schaephuysen wird er am Freitag, 3. März, um 17 Uhr im katholischen Pfarrheim Schaephuysen, Pastoratstraße 1, gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Imbiss gereicht und der Abend soll einen gemeinsamen Ausklang finden. In Rheurdt feiern die Frauen in der evangelischen Kirche ebenfalls am Freitag, 3. März, dann aber um 18 Uhr.