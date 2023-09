Reaktivierung der Strecke nach Rheurdt? Mehrheit im Ausschuss glaubt nicht an Bahn bis Geldern

(got) In Geldern in den Zug steigen, um über Issum, Oermten, Rheurdt und Schaephuysen nach Neukirchen-Vluyn, Moers und Duisburg zu fahren. Das wäre sicherlich für viele Reisende praktisch. In der Politik wird diese Idee derzeit diskutiert. Die Grünen-Fraktion in Rheurdt brachte die Eisenbahn wieder ins Gespräch. Sie stellte einen Antrag, die stillgelegte Strecke von Oermten nach Vluyn in die Potenzialanalyse des Kreis Kleve für schienengebundenen Personennahverkehr aufzunehmen, um sie zu reaktivieren.