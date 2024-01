Angebot der Awo Kreis Kleve Gesprächskreis für Eltern von Kindern mit LRS

Den Gesprächskreis in Rheurdt leiten Julia Jablonski, Lerntherapeutin in der Praxis für integrative Lerntherapie, und Jutta Kuhlmann, Lerntherapeutin in der Lerntherapie Niederrhein. Anmelden kann man sich entweder per Mail an awo-fbw@awo-kreiskleve.de oder unter der Telefonnummer 02821 8363229.