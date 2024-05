Leben retten in Rheurdt Gemeinde will zwei Defibrillatoren öffentlich zugänglich machen

Zurzeit gibt es in Rheurdt keine Defibrillatoren, die an jedem Wochentag frei zugänglich sind. Das soll sich im Laufe des Jahres aber ändern. Der Rat beschloss in seiner Sitzung Ende April, zwei Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) zu installieren. Eins der Geräte hat die Gemeinde bereits. Er befindet sich im Rathaus und ist dementsprechend nicht abends oder am Wochenende zugänglich.