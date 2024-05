Neues Konzept in Rheurdt Gemeinde will Bauhof-Fahrzeuge bis 2027 ersetzen

(got) In den vergangenen zwei Jahren hat die Gemeinde Rheurdt nicht in neue Fahrzeuge für den Bauhof investiert. Zuvor wurden 2019 und 2021 die Letzten erworben, ein Traktor und ein elektrischer Minitransporter. Wenn von diesen beiden Fahrzeugen abgesehen wird, kommen die weiteren fünf Fahrzeuge langsam in die Jahre und brauchen teilweise größere Reparaturen. Außerdem entsprechen einige nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb will die Gemeinde bis 2027 diese fünf Fahrzeuge des Bauhofs austauschen.