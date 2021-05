Gemeinde Rheurdt : Wahlhelfer für die Bundestagswahl gesucht

Am 26. September sind Bundestagswahlen. Foto: dpa/Matthias Bein

Rheurdt In gut vier Monaten finden die Bundestagswahlen statt. Demokratie lebt davon, dass Bürger aktiv am politischen Geschehen teilnehmen, zum Beispiel als Wahlhelfer. Wer diese Ehrenamt wahrnehmen möchte, kann sich bei der Gemeinde Rheurdt melden.

Am 26. September 2021 finden die nächsten Bundestagswahlen statt. Die Gemeinde Rheurdt sucht hierzu noch ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer als Mitglieder der Wahlvorstände. Der Wahlvorstand eines jeden Stimmbezirks besteht in der Regel aus bis zu acht Wahlhelfern, nämlich dem Wahlvorsteher, dem stellvertretenden Wahlvorsteher, dem Schriftführer und seinem Stellvertreter sowie den Beisitzern. Am Wahltag unterstützen und überwachen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Stimmabgaben, sorgen für Ruhe und Ordnung im Wahlraum und dafür, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Sie beschließen über die Gültigkeit und Ungültigkeit von Stimmen und ermitteln das Wahlergebnis im Stimmbezirk ab 18 Uhr.