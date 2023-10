Haushalt 2024 in der Ökogemeinde Rheurdt muss ein Darlehen aufnehmen

Rheurdt · Die Gemeinde leidet an einem strukturellen Defizit, das Jahr für Jahr größer wird. Sie will mit einem Bündel von Maßnahmen gegensteuern, um 2024 nicht in die Haushaltssicherung zu rutschen. Wie das verhindert werden soll.

20.10.2023, 16:30 Uhr

Damit die Gemeinde Rheurdt nicht in die Haushaltssicherung abrutscht, müssen nun einige Maßnahmen ergriffen werden, um dies zu verhindern. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Peter Gottschlich

Die Einwohner Rheurdts haben eines der höchsten Durchschnittseinkommen in Nordrhein-Westfalen. Das gab IT.NRW vor einigen Jahren bekannt. Der Gemeinde ging es jahrzehntelang gut, auch weil sie gut gewirtschaftet hat. „Die Gemeinde ist praktisch schuldenfrei“, sagt Kämmerer Ralf Spengel. „Wir haben noch drei Investitionsdarlehen, für die wir insgesamt 6000 Euro Zinsen zahlen.“ Diese liefen nach 25 Jahren Ende 2024, Ende 2025 und Ende 2027 aus. Seit Jahren sei es der Gemeinde somit fremd, neue Darlehen aufzunehmen. Daher wäre es eine Premiere, wenn die Gemeinde 2024 nach jahrzehntelanger Pause wieder ein Darlehen bekäme.