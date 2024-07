Beschluss des Rheurdter Rates Rheurdt mietet Immobilie der Sparkasse Krefeld an

Die Gemeinde Rheurdt mietet das Gebäude der Sparkasse Krefeld an. Der Rat hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit der Anmietung der Immobilie der Sparkasse Krefeld beschäftigt. Als Ergebnis steht nun Folgendes fest: Voraussichtlich ab dem kommenden Sommer wird die Gemeinde Rheurdt Mieterin des gesamten Gebäudekomplexes an der Rathausstraße 12 bis 14 im Ortsteil Rheurdt.