Politik in Rheurdt : Rheurdter Ortskern nach außen abrunden

Rheurdt Der Rat hält mehrheitlich eine Einbeziehungssatzung für richtig, um Baulücken an den Ortsrändern schließen zu können. Er will eine solche Satzung aber noch nicht erstellen lassen, weil das Personal dazu fehlt.

Ein Eigentümer, der am Wehrlingsbruch in der Nähe des Kreisverkehrs Hochend ein rückwärtiges Grundstück besitzt, würde dort gerne ein Einfamilienhaus bauen. Dieses Haus runde die Bebauung ab, argumentierte er am 12. Januar 2022 in einem Antrag, mit dem er vorschlug, eine Einbeziehungs- und Begrenzungssatzung für die Gemeinde zu beschließen. Eine solche Satzung sei mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar.