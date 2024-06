Thema im Rat in Rheurdt Rheurdt hat auch in Trockenperioden genug Wasser

Am Niederrhein und in Rheurdt gibt es genügend Trinkwasser mit guter Qualität, anders als in vielen Ländern, Regionen oder Kommunen auf dem Erdball. „Selbst wenn das Flussbett des Rheins so aussehen sollte, als sei es trockengefallen, führt es in den Schichten darunter noch genügend Wasser, das gewonnen werden kann“, sagte Kai Deppenkemper, promovierter Diplom-Ingenieur, in der Ratssitzung am 24. Juni. Er stellte das neue Wasserversorgungskonzept für Rheurdt vor.