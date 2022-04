Förderung in Rheurdt : Turbo für die Klimaschutzoffensive

Info

Antragsformular Auf der neugestalteten Homepage der Gemeinde Rheurdt unter www.rheurdt.de finden interessierte Privatpersonen und Vereine im Bereich „Wirtschaft & Bauen“ und dort unter der Rubrik „Umwelt & Klima“ die detailierten Förderrichtlinien sowie das dazugehörige Antragsformular zum Download.

Beratung Weiterhin besteht die Möglichkeit zu einer persönlichen Beratung und umfassenden Informationen am Stand der Gemeinde Rheurdt auf dem Naturmarkt in Schaephuysen am kommenden Sonntag, 3. April, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Kontakt Für Fragen und weitere Informationen steht zudem im Rathaus (Rathausstraße 35) der Klimaschutzmanager der Gemeinde Rheurdt, Ralf Spengel, unter der Telefonnummer 02845 963330 oder per E-Mail: ralf.spengel@rheurdt.de gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.