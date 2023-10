Umweltbewusstsein in Rheurdt Siebte E-Ladesäule ist nun am Netz

Damit begonnen, die Infrastruktur für E-Mobilität auszubauen, hat Rheurdt bereits 2015. Vor acht Jahren wurde die erste Ladesäule an der Aldekerker Straße vom damaligen Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen eingeweiht. Im März dieses Jahres wurden weitere Ladesäulen angeschlossen, sodass es nun sieben Stück in der Gemeinde gibt. Diese befinden sich an der Straße Niederend, an der Finkenstraße in der Nähe der Martinusschule, an der Rathausstraße und am Marktplatz in Rheurdt. In Schaephuysen sind Ladesäulen mit je zwei Anschlusspunkten am Bürgermeister-Beelen-Platz sowie an der Hauptstraße. Manche von ihnen werden von der Enni, andere von der Westnetz GmbH betrieben.