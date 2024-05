Politik in Rheurdt Gemeinde diskutiert über Unterbringung weiterer Geflüchteter

Die Gemeinde Rheurdt lädt für Freitag, 28. Mai, um 18.30 Uhr in die Martinusschule ein, um die Unterbringung geflüchteter Menschen in Rheurdt zu diskutieren. Bürgermeister Dirk Ketelaers und die im Rat vertretenen Fraktionen – CDU, Die Grünen, SPD, FDP und die WIR-Fraktion – werden dann anwesend sein. Hintergrund der Veranstaltung sind die steigenden Zuweisungszahlen und die damit einhergehende Schwierigkeit, adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu generieren. Das breite Bündnis aus Verwaltung und Politik möchte daher den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Rheurdt die Entwicklung der Flüchtlingszahlen in der Gemeinde, die rechtlichen Grundlagen der Berechnung sowie die Landesprognose 2024 vorstellen. In den vergangenen zwei Jahren ist es in der Gemeinde Rheurdt immer wieder gelungen, eine Vielzahl von Gebäuden und Wohnungen zur Unterbringung anzumieten. Darüber hinaus wurden zwei Containeranlagen im Ortsteil Rheurdt für insgesamt rund 60 Personen aufgestellt. Diese Kapazitäten nähern sich nun dem Ende. Um auch weiterhin nicht in die Situation zu kommen, eine Turnhalle zur Unterbringung zu sperren, soll im Sommer eine weitere Containeranlage im Gewerbegebiet „In den Pannenkaulen“ Schaephuysen entstehen.