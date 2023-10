GEG gilt ab 2024 Wärmeplanung beginnt in Rheurdt schon jetzt

Auch wenn das Gebäude-Energiegesetz (GEG) erst am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, geht die SPD in der Gemeinde Rheurdt das Thema bereits jetzt an. Sie ist damit die erste Kommune am unteren Niederrhein, sowie eine der ersten in Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag nach den Schulferien, 17. Oktober, lädt sie zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte Hauser, Tönisberger Straße 3 in Schaephuysen. Das Thema lautet: „Was erwartet die Bürger im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung?“