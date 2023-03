Mobilität in Rheurdt Das Ökodorf erhält fünf weitere E-Ladesäulen

In den nächsten Wochen kommen fünf neue Ladesäulen hinzu, die vom Energie- und Versorgungsunternehmen Enni betrieben werden sollen. Eine wird in der Nähe des Hauses Oermter Berg installiert. In Rheurdt werden Ladesäulen an der Finkenstraße nahe der Martinusschule und auf dem Schotterparkplatz an der Rathausstraße errichtet. Schaephuysen erhält Ladesäulen an der Hauptstraße 50 in der Nähe der alten Schule sowie an der Hauptstraße 39 hinter dem Heimatmuseum. Diese fünf Ladesäulen haben erneut jeweils zwei Ladepunkte und sind wie die bereits vorhandenen Säulen öffentlich. „Sebastian Ingendahl von Elektrotechnik Ingendahl stellt die Anschlüsse in den nächsten Wochen her“, sagt Klimaschutzmanagerin Christina Möhring. „Die Säulen sind bereits bei ihm eingelagert. Alle fünf Säulen können an Hauptstromleitungen angeschlossen werden.“