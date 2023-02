Räuber entkamen unerkannt Geldautomat in Rheurdt gesprengt

Am frühen Dienstagmorgen (7. Februar gegen 4:10 Uhr) kam es zu einer Geldautomatensprengung in einer Sparkassenfiliale an der Rathausstraße in Rheurdt. Anwohner hörten zur Tatzeit einen lauten Knall. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum des Bankinstituts, welcher sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet, verwüstet. Derzeit können noch kein Angaben dazu gemacht werden, wieviel Beute die Unbekannten gemacht haben.