Freizeit und Sport in Rheurdt Geld vom Land für Soccercourt in Schaephuysen

In Schaephuysen will die Gemeinde Rheurdt einen sogenannten Soccercourt neben der Turnhalle errichten. In der Nähe des Spielfeldes sollen Fitness- und Calisthenics-Geräte angebracht werden, an denen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden kann. Insgesamt plant die Gemeinde mit Kosten in Höhe von 207.000 Euro.