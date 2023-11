Volkstrauertag am 19. November im Ökodorf Gedenkfeier für Kriegsopfer in Rheurdt

„Gedenken wirkt gegen Leugnung und Verdrängung. Gedenken schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zum Gedenken gehört nicht nur die Erinnerung an das, was war, an die Menschen, die Leid erlebten und schmerzliche Lücken hinterließen. Zum Gedenken gehört auch die Frage, was die Geschichte uns, den Nachgeborenen, den in einer anderen Zeit Lebenden, zu sagen hat“, schreibt die Interessensgemeinschaft in einer Mitteilung.