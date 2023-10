Geschenk zum 70. Geburtstag Geburtstagsbaum findet seinen Platz im Generationengarten

Neukirchen-Vluyn · Zu ihrem 70. Geburtstag hat Marie Eisenberg einen besonderen Baum in den Generationengarten des VfGuH gepflanzt. In ein paar Jahren kann sie unter diesem schöne Sommertage in dessen Schatten verbringen. Wie Bürgerinnen und Bürger auch an einen solchen Baum gelangen können.

16.10.2023, 15:30 Uhr

Der erste Geburtstagsbaum wurde Ende September im Generationengarten eingepflanzt. Foto: Norbert Prümen

Seit der Eröffnung des Generationengartens in Rheurdt-Schaephuysen wird nun ein weiterer Baustein umgesetzt, wie der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) mitteilt. Der erste gestiftete Baum, ein sogenannter Geburtstagsbaum hat nun seinen Platz im Generationengarten gefunden. Bäume sind die höchsten und größten Lebewesen der Welt. Sie binden Staub und Gase aus der Luft und wandeln das Klimagas Kohlenstoffdioxid in lebensnotwendigen Sauerstoff um. Außerdem spenden sie Schatten und verdunsten in großen Mengen Wasser, was zur natürlichen Kühlung beiträgt. Bäume haben somit große Auswirkungen auf den Klimawandel. Marie Eisenberg, das Geburtstagskind, das den Baum als Geschenk zu seinem 70. Geburtstag erhalten hatte, kann in Zukunft immer zum Generationengarten spazieren und schauen, wie dieser wächst und gedeiht. In ein paar Jahren hat Eisenberg auch die Möglichkeit, im Schatten unter ihrem Baum zu sitzen. Als Baumart wurde dieses Mal eine Baumhasel ausgewählt. Sie ist eine wertvolle Alternative bei dem herrschenden Klimawandel. Bei der Planung des Generationengartens hat der VfGuH auch an die Gemeindemitglieder gedacht, die eigentlich bei sich keinen Platz für einen Baum haben. Der Generationengarten bietet ihnen nun den Platz. Wer sich einen Baum oder Nährgehölz zu Geburts- und Ehrentagen schenken lassen oder einfach einen Baum stiften möchte, findet im Generationengarten eine entsprechende Pflanzmöglichkeit. Auf diese Art kann etwas für die Nachhaltigkeit und gegen den Klimawandel getan werden. Im Nachgang ist für den ausgewählten Baum oder Pflanze eine Patenschaft möglich. Die Beschenkten, Stifter oder Paten werden an den Pflanzstellen kenntlich gemacht. Wer Interesse an diesem Angebot und generell am Generationengarten hat, soll sich – um weitere Informationen zu erhalten – an den VfGuH unter der Mailadresse vfguh-schaephuysen@web.de wenden oder die Telefonnummer 02845 3098570 anrufen.

(RP)