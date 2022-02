Gaststätte „Zur Mühle“ : Rheurdts älteste Kneipe feiert Geburtstag

Ingrid Sasse führt seit 55 Jahren die Gaststätte „Zur Mühle“ in Rheurdt. Rund 300 Bierkrüge schmücken die älteste Kneipe im Ort. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt 60-jähriges Bestehen feiert die Rheurdter Gaststätte „Zur Mühle“ in diesem Jahr. Seit nunmehr 55 Jahren führt Ingrid Sasse das Lokal, sie ist die Wirtin mit Herz und zugleich Chefin am Zapfhahn.

„Die kleine Kneipe in unserer Straße“ hat Peter Alexander bereits in den 1970er Jahren besungen. In Rheurdt gibt es sie, die Gaststätte „Zur Mühle“ und das Stückchen Daheim, „dort, wo das Leben noch lebenswert ist“, wie es in einer Liedzeile heißt.

Seit 1962 sorgt Familie Sasse für das gepflegt gezapfte Bier, das die Gäste in familiärer Atmosphäre am Tresen oder den Tischen trinken. Ingrid Sasse ist die Chefin am Zapfhahn, die für frisches Altbier und die berühmte Pilsblume sorgt. „Von diesem leckeren Bier schwärmen die Gäste. Pils braucht Zeit“, weiß die 76-Jährige. Im Januar 1968 übernahm sie zusammen mit ihrem Mann Walter das Lokal von ihren Schwiegereltern. Das ist 55 Jahre her. Walter und Maria Sasse führten seit 1962 die Gaststätte. Da das Gebäude in der Nähe zur ehemaligen Turmwindmühle in Höhe des Sportplatzes liegt, stand schnell der markante wie einprägsame Name fest.

Info Gaststätte „Zur Mühle“ in Rheurdt Öffnungszeiten Das Lokal befindet sich auf der Moränenstraße 2, Telefon 02845 6586. Öffnungszeiten: Montag und Dienstag Ruhetage, Mittwoch bis Montag, ab 18 Uhr, Sonntag, 11 bis 14 Uhr, und ab 18 Uhr.

Die Liebe hatte die gebürtige Gladbeckerin nach Rheurdt geführt. Neben ihren Berufstätigkeiten öffneten ihr Mann und sie am Abend ihre Mühle, kümmerten sich um die Gäste. Das Lokal wurde zum Treffpunkt für Versammlungen, Stammlokal für viele Vereine, wie Kirchenchor, Männergesangverein und Turnverein. „Bei uns gab es Familienfeste. Es war immer viel los. Wir haben tollen Karneval gefeiert“, erinnert sich Ingrid Sasse, die nach dem Tod ihres Mannes den Betrieb seit Jahren weiterführt. Sie ist Wirtin mit Herz, die beim Feierabendbier zugleich von ihren Gästen um Rat gefragt wird, bei Seelenschmerz zuhört. „Man kennt sich und spürt, wenn der Schuh drückt“, meint sie. Manch Ratsuchender kam noch vor der Öffnungszeit, „um mich alleine sprechen zu können“, erinnert sie sich.

Über das gute und familiäre Miteinander freut sie sich. Die Zeiten haben sich nicht nur durch Corona geändert. In verschiedenen Vereinen fehlte, wie überall, der Nachwuchs. Die Auflösung war oftmals unausweichlich. Manche Sportler, die nach dem Training auf dem nahe gelegenen Sportplatz die Duschen der Mühle benutzten und ein kühles Bierchen tranken, haben ihre Vereinsheimat auf dem neuen Sportplatz gefunden.

Dennoch, die Mühle bleibt der Treffpunkt. Für die Stammgäste, die leidenschaftlichen Kartenspieler, so wie Ingrid Sasse, für Freunde des gepflegten Bieres. „In Rheurdt gab es früher 15 Lokale. Heute sind es nur noch zwei“, so ihre Bilanz. Das Rauchverbot vor Jahren riss keine Lücke. „Wir waren eh beinahe ein Nichtraucherlokal. Unsere Gäste gingen mit der Zigarette vor die Tür“, so Ingrid Sasse.

Mit Corona geht sie konsequent um. Die Impfdokumentation ist die Eintrittskarte. Akribisch notiert sie, welcher Gast wo mit wem wann zusammen gesessen hat. Durchgeimpft und als dreifache Großmutter ist ihr der Schutz ihrer Familie wichtig. Viel hat sich im Inneren der Mühle nicht verändert. Schmuck, in Reih und Glied, stehen in Regalen rund 300 Bierkrüge, die ihr Mann Walter sammelte. Der beste Platz bleibt die Theke. Der sonntägliche Frühschoppen ist Tradition. Lediglich auf das Flachdach des Lokals wurde eine Wohnetage draufgesattelt.