Schaephuysener Wirt blickt zurück Gaststätte Hauser ist seit 150 Jahren im Familienbesitz

Der Eingangsbereich der Gaststätte Hauser hat sich seit über 100 Jahren nicht verändert. Unter der Decke wird er mit einem Stuckband in ornamentalem Jugendstil geschmückt. „Als das Gebäude 1905 gebaut wurde, gab es den Jugendstil schon in der Stadt, aber noch nicht auf dem Land“, erzählt Karl-Peter Hauser, Wirt in der Gaststätte. Vor gut 100 Jahren dürfte dieser Eingangsbereich in Schaephuysen wie aus der Zeit gefallen gewirkt haben. Der Malermeister und direkter Nachbar Heinz Elbers hat 1995 die Jugendstilarbeiten im Eingangsbereich zur Gaststätte überarbeitet.