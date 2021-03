Verein für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen : Frühlingserwachen am Wandelweg

Adelheid Thillossen präsentiert das Werk „Die Vogeldame“. Foto: VfGuH

Rheurdt Unter dem Motto „Kunst trifft Natur“ präsentieren die Künstlerinnen Stefanie Gsellmann und Adelheid Thillosen ihre Werke in Schaephuysen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Birgit Golitz, als Betreuerin des Projekts „Kunst trifft Natur“ am Wandelweg in Schaephuysen, konnte dem Verein für Gartenkultur und Heimatpflege (VfGuH) nun zwei weitere Künstlerinnen präsentieren, die ihre Kunstwerke pünktlich zum Frühlingserwachen am Wandelweg der Öffentlichkeit vorstellen.

Stefanie Gsellmann hat einen „Traumfänger“ in die traumhafte Umgebung aufgehängt. An anderer Stelle wurde mit vereinten Kräften ihr Bild mit dem Titel „Natur“ installiert. Die Künstlerin Adelheid Thillosen verflechtete „Die Vogeldame“ kunstvoll mit den Ästen eines Baumes.

Stefanie Gsellmann mit ihrem Traumfänger am Wandelweg. Foto: VfGuH

Auf den Gleisen der Artenvielfalt in Schaephuysen werden, neben vielen Einbauten und Pflanzungen für die Natur, schon seit der offiziellen Eröffnung am 24. Oktober auch örtliche Künstler unter dem Motto „Kunst trifft Natur“ präsentiert. Die Werke sollen den Besucherinnen und Besuchern des am ehemaligen Trafoturm in Schaephuysen beginnenden Wandelweges zur Meditation einladen. Viele Besucher aus der Umgebung erkundeten den Pfad bereits und waren begeistert von den aufgestellten informativen Lehrtafeln der heimischen Tierwelt, den ansprechenden Illustrationen und den Kunstwerken.

Bereits im Herbst pflanzte der VfGuH etliche Blumenzwiebeln, deren grünen Triebe jetzt aus dem schnöden Bahnschotter hervorsprießen. Nun warten alle darauf, dass die Blütenpracht erstrahlt. „Bei den gut 60 angepflanzten Nährgehölzen, hoffen wir im Interesse der kleinen Pflanzpaten, dass der diesjährige kalte Winter möglichst wenig Spuren an den Pflanzen hinterlassen hat“, so Claudia Koschare, Vorsitzende des VfGuH.

Sichtbar Spuren hinterlassen habe die Witterung der letzten Monate jedoch an den Patenschildern. „Sicher wäre es einen Frühjahrsbesuch wert, um die eigenen Schildchen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Bei dieser Gelegenheit kann man vielleicht auch den Pflanzen schon mal eine Kanne Wasser geben und dabei gleichzeitig das Frühlingserwachen von ‚Kunst und Natur’ am Wandelweg live zu erleben“, so Koschare.