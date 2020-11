Büchereien Rheurdt und Schaephuysen : Elmar Elefant freut sich auf neue Leser

Rheurdt Der kunterbunte Elefant Elmar tapst jetzt auch durch die Katholischen Büchereien in Rheurdt und Schaephuysen – und das neben Deutsch auch auf Türkisch, Arabisch und Kurdisch.

Der frische Lesestoff ist besonders für Familien mit Kindern im Vorlesealter und ersten Lesealter sowie Erwachsene gedacht. Das Besondere: Die Bücher sprechen sowohl Menschen mit Migrationshintergrund an als auch „alteingessene“ Bewohner der Gemeinde an, die sich für eine neue Sprache interessieren. Die Buchspende ist Teil des Projekts „Koordinierung, Qualifizierung und Förderung der ehrenamtlichen Unterstützung von Flüchtlingen“, das durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt wird.

Die Bücherei Rheurdt hat donnerstags in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Ausleihe der Bücherei Schaephuysen ist mittwochs in der Zeit von 16 bis 18 Uhr und sonntags zwischen 10 und 12.15 Uhr möglich

Interessierte für ein Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe können sich gerne an Philipp Rieger wenden: telefonisch unter 0173-6468495 oder per Mail unter philpp.rieger@caritas-geldern.de.