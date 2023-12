Heiliges Symbol aus Bethlehem Das Friedenslicht hat Rheurdt erreicht

Die Aktion „Friedenslicht in Deutschland“ geht auf die Initiative „Licht ins Dunkel“ des ORF zurück. Jedes Jahr entzündet ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem das Friedenslicht. Am Samstag vor dem dritten Advent wird die kleine Flamme der Hoffnung dann in einer ökumenischen Aussendungsfeier in Österreich an die internationalen Pfadfinder-Delegationen weitergegeben. Pfadfinderinnen und Pfadfinder tragen das Licht von dort aus weiter – nach Europa und darüber hinaus in viele Länder der Welt.