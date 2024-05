Kreispolizei Kleve gibt Handlungstipps für Eltern Fremder spricht Kinder auf öffentlichen Plätzen in Rheurdt an

Am 7. Mai ist es in Rheurdt zum ersten Vorfall gekommen, am 16. Mai zum zweiten: In beiden Fällen wurden Kinder auf öffentlichen Plätzen in Rheurdt – einmal auf dem Spielplatz in Schaephuysen, einmal auf dem Marktplatz in Rheurdt – von einer fremden Person angesprochen. Beim Vorfall am 7. Mai war es ein Siebenjähriger, der von einem unbekannten Mann angesprochen wurde, der ihm Süßigkeiten versprach, wenn er mitkommen würde. Der Junge lehnte dies glücklicherweise ab und rannte weg. Die Polizei wurde sofort informiert. Der Mann war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelblond, zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug eine blaue Jacke.