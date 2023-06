Bundesfreiwilligendienst in Rheurdt „Im Michaelturm habe ich unfassbar viel über mich gelernt“

Für sie steht fest, dass sie nun noch ihr Fachabi absolvieren möchte, während Lina sich entschlossen hat, Lehrerin zu werden. Die jungen Frauen konnten in unterschiedlichen Fortbildungen gezielt Schwerpunkte setzen, um sich noch besser auf das kommende Berufsleben vorzubereiten. Für Sarah Kraschewski, Leiterin des Michaelturms, sind die BFDler kaum mehr wegzudenken. „Wir hatten jetzt im dritten Jahr junge Menschen bei uns, die einerseits uns unterstützt haben, die hier aber auch viel lernen und für ihr späteres Leben mitnehmen konnten. Wir haben die Möglichkeit die jungen Menschen zu begleiten und sie in einen gut funktionierenden Betrieb reinschnuppern zu lassen“, betont sie. Ziel sei es, eben nicht nur helfende Hände in der Küche und für den Hausmeister zu haben, sondern insbesondere pädagogische Erfahrungen zu vermitteln. Sarah Kraschewski hofft, dass sich auch in diesem Jahr wieder junge Menschen für ein spannendes Jahr im Michaelturm interessieren. Was ihr wichtig ist: „Der Dienst der jungen Frauen und Männer ist arbeitsmarktneutral zu betrachten sind. Sie sind nicht im Stellenplan vorgesehen und ersetzen keine Mitarbeiter.“