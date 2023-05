Politik in Rheurdt Frauen sind bei Grünen in der Mehrheit

„Stephanie Arnz, geboren 1962, ist in Burscheid im Bergischen Land aufgewachsen“, sagt Beate Wimberg. „Sie war dort ehrenamtlich in einem Handballverein aktiv. Sie hat sich um die Integration von Spätaussiedlern gekümmert, hat sich in der Umweltgruppe Ilex engagiert. Mit ihrem Mann und ihren Kindern ist sie nach Bingen am Rhein gezogen. Dort hat sie eine Stillgruppe ins Leben gerufen. Sie hat das Initiativcafé Lebensstart gegründet und sich für das Stillen in der Öffentlichkeit stark gemacht. Sie ist Naturpädagogin und hat viele Jahre im Naturpark Schwalm-Nette gearbeitet, der sich in den nächsten Jahren vielleicht auch nach Rheurdt ausweiten könnte. Heute arbeitet sie als Naturpädagogin an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Krefeld.“