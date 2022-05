Förderung in Rheurdt : Voller Erfolg für den Klimaschutz im Ökodorf

Förderung in Rheurdt

Rheurdt 60.000 Euro stellte die Gemeinde Rheurdt zur Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Schon jetzt wurde das Budget komplett verbraucht. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung berät in seiner nächsten Sitzung über den Fortgang.

Das Förderprogramm für Klimaschutz in der Gemeinde Rheurdt kommt gut an. Insgesamt 63 Förderanträge wurden durch die Gemeindeverwaltung bereits bewilligt. Durch das Programm werden unter anderem Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern mit einer Leistung von mehr als 455 kWpdurch die Gemeinde gefördert. Zum 1. April wurde das Förderprogramm durch den Gemeinderat aufgelegt, wonach Privatpersonen und Vereine aus der Gemeinde Rheurdt für verschiedene Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu mehr Nachhaltigkeit Zuschüsse erhalten konnten.