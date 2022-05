Soziales in Rheurdt : Flüchtlingsunterkunft erhält eine Photovoltaikanlage

Rheurdt Die Installation ist durch ein Landesförderung möglich. Aber auch ohne Geld vom Land würde sich die Anlage nach knapp 20 Jahren amortisieren.

Die Flüchtlingsunterkunft an der Aldekerker Straße 22 erhält eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher. Das beschloss am Montagabend der Hauptausschuss. Die Gemeinde stellt dafür 45.000 Euro bereit, in denen bereits zehn Prozent Baukostensteigerung enthalten sind, weil der Fachplaner nur Installationskosten von 40.554 Euro ermittelte. 36.000 Euro dieses Betrags erhält die Gemeinde über das Landesprogramm „progres.nrw“, das im Herbst 2021 aufgelegt wurde. Die weiteren 9000 Euro hat sie selbst zu tragen. „Der Fördertopf des Landes war aufgrund starker Nachfrage bereits nach kurzer Zeit erschöpft“, teilte Fachbereichsleiter und Klimaschutzmanager Ralf Spengel mit. „Die Antragstellung war allerdings so frühzeitig erfolgt, dass durch die Bezirksregierung Fördermittel bewilligt wurde.“