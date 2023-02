Sonnenenergie in Rheurdt Grüner Strom direkt vom Dach

Die Panels sind bereits auf dem Dach verlegt. In den nächsten Tagen wird die neue Photovoltaik-Anlage verkabelt und kann ans Netz gehen, um rund die Hälfte des Stroms zu liefern, die in der Flüchtlingsunterkunft an der Aldekerker Straße verbraucht wird. Das Projekt ist Teil der Strategie, bei der Energieerzeugung autarker zu werden und weniger Kohlenstoffdioxid auszustoßen.