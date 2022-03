Integration in Rheurdt : Flüchtlingsarbeit mit neuem Schwerpunkt

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt schließt mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer eine neue Kooperationsvereinbarung. Hintergrund ist, dass sich die Flüchtlingssituation im Laufe der Jahre verändert hat und neue Schwerpunkte in der Betreuung und Beratung erfordert.

Diese wurde von der Gemeinde zum 31. März 2022 gekündigt, um zum 1. April eine neue Kooperationsvereinbarung zu schließen, in der die derzeitige Flüchtlingsarbeit so beschrieben wird, wie sie bereits vom Caritasverband betrieben wird.

Zu diesen Sitzungen zählten Beratungen zu Aufenthalts- und Sozialrecht, Unterstützung bei der beruflichen und sozialen Integration, zum Beispiel Fortbildung oder berufliche Neuorientierung, oder die Vermittlung in eine Schuldner- oder eine Erziehungsberatung. In Rheurdt gehe es familiär zu, die Wege seien kurz. Die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit sei wichtig und funktioniere gut. Schon jetzt würden aus Geflüchteten Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit werden. „Das ist ein gutes Zeichen, dass die Menschen angekommen sind“, sagte Vashchenko. Es wäre schön, wenn ihre Anzahl steigen würde. Die aufsuchende Arbeit in den Unterkünften nehme zu. Hilfe zur Selbsthilfe sei Grundsatz der Flüchtlingsarbeit.