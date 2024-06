Diskussion in Rheurdt Fläche des Zimmermannshofs soll bebaut werden

Der Zimmermannshof stellt nun mit seinen Weiden die letzte größere Fläche dar, die in Rheurdt mit Wohnhäusern bebaut werden kann. In wenigen Jahren könnten auf den Weiden also Häuser anstelle von Schafen stehen. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung beschloss in seiner jüngsten Sitzung, eine Vorkaufsrechtssatzung für die Fläche zu erlassen, die zwischen Gartenstraße und Tönisberger Straße liegt.