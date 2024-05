Schweres Unwetter im Ökodorf Feuerwehr musste in Rheurdt Fahrbahnen reinigen und Schlamm beseitigen

Schon am Morgen des 21. Mai hatte der Deutsche Wetterdienst für den Nachmittag und Abend schwere Gewitter und Unwetter in manchen Teilen des Landes NRW angekündigt. Auch in Rheurdt gab es gewittrigen Starkregen, sodass einige Kameraden der Feuerwehr in den Ortsteil Rheurdt ausrücken mussten. Die Löscheinheit Schaephuysen unterstützte zeitweise mit Logistikaufgaben.