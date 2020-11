Feuerwehr Rheurdt ist gut vorbereitet : Feuerwehr in Rheurdt ist und bleibt einsatzbereit

Neukirchen-Vluyn Die Feuerwehr Rheurdt macht das Beste aus den Corona-Einschränkungen. Um das Infektionsrisiko innerhalb der Feuerwehr möglichst gering zu halten, gilt es persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Die Einsatzkräfte kommen daher derzeit nur noch im Einsatzfall physisch zusammen.

Hygienemaßnahmen „Achten Sie auf Hygiene und Abstände. Wir leben in unseren Ortschaften in einer tollen und solidarischen Gemeinschaft“, so Feuwehrchef Jansen.

Dass es auch in Zeiten des gesellschaftlichen Runterfahrens immer wieder zu Alarmierungen der Blauröcke kommt, zeigt ein Blick zurück auf die Zeit des ersten „Lockdowns“ im Frühjahr dieses Jahres. Die Feuerwehrfrauen und -männer mussten während dieser Zeit zu insgesamt 31 Einsätzen ausrücken, wobei sie bei keinem Einsatz mit Corona-Verdachtsfällen in Kontakt kamen.

Und auch in Zeiten der Pandemie läuft die wichtige Wartung der Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften weiter. So sind beispielsweise die unterschiedlichen Messgeräte oder auch die Atemschutzgeräte und -masken turnusgemäß zu überprüfen. Darum kümmern sich speziell ausgebildeten Gerätewarte beider Löscheinheiten. Dass aber auch diverse andere Aufgaben und Projekte der Feuerwehr in diesem Jahr weiterliefen und laufen, obwohl die Bedingungen unter Corona naturgemäß kompliziert waren, hat die Wehr eindrucksvoll bewiesen.

Im Rahmen der Aufgabenerledigung wurden von Markus Jansen, Leiter der Feuerwehr, zudem einige Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Unter anderem für die Beschaffung neuer Atemschutzgeräte oder zur Fortschreibung des Logistikkonzeptes der Feuerwehr Rheurdt. „Erfreulicherweise verfügt die Feuerwehr in Rheurdt über Personen, deren beruflichen Kompetenzen wir uns zunutze machen können“, weiß Jansen. Die Arbeitsgruppe „Mitglieder- und Öffentlichkeitsarbeit“ konnte hierdurch weiter institutionalisiert werden. „Es ist mir ein besonderes Anliegen den Querschnitt unserer Feuerwehr an Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen“, so der Rheurdter Feuerwehrchef weiter. Durch den Brandschutzbedarfsplan würden weitere Arbeitsgruppen aktiviert: So sollen sich Kameradinnen und Kameraden mit der Thematik der Wasser- und Eisrettung beschäftigen und entsprechende Konzepte erarbeiten. Andere sollen sich mit der Beschaffung von Technik, wie unter anderem von Löschfahrzeugen beschäftigen. Die Anforderungen an die Feuerwehr sind zuletzt deutlich gestiegen. „Wir wollen auf die Aufgaben zum Schutze der Bürger unsere Gemeinde optimal vorbreitet sein“, formuliert Jansen.