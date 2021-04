Feuerwehr Rheurdt : Wichtige Minuten, die Menschenleben retten können

Rheurdt Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt informiert zu der „Rettungskarte“. Diese kann dazu beitragen, dass die Rettung im Unglücksfall beschleunigt werden kann.

Um die Arbeit der Einsatzkräfte zu verkürzen, gibt es seit mehreren Jahren ein wichtiges Hilfsmittel, auf welches die Feuerwehr Rheurdt hinweisen möchte: Die „Rettungskarte“ sollte sich im besten Falle hinter der Sonnenblende eines jeden Fahrzeugs befinden. Auf dieser finden die Feuerwehrleute nützliche Informationen zum jeweiligen Fahrzeugtyp; beispielsweise Angaben dazu, wo das Fahrzeug besonders verstärkt konstruiert ist, wo sich Airbags oder sogar Hochspannungskabel (insbesondere bei Elektro- und Hybridfahrzeugen) befinden. Die Einsatzkräfte wissen so, wo sie mit ihrem Gerät schneiden, drücken, quetschen dürfen, um Menschenleben zu retten. Für alle Rettungskräfte wurde international kommuniziert, dass die Rettungskarte nur hinter der Fahrer-Sonnenblende befestigt werden darf.

„Alle Teilnehmer am Straßenverkehr können so dafür sorgen, dass ihre Rettung im Unglücksfall beschleunigt und vereinfacht wird. Fragen Sie doch einfach in dem Autohaus Ihres Vertrauens nach der Rettungskarte für Ihr Fahrzeug oder drucken Sie sich Ihre Rettungskarte direkt zu Hause aus“, empfiehlt die Rheurdter Feuerwehr. Die Rettungskarte gibt es beim TÜV Nord unter https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/unfall/rettungskarte/ oder bei der der Dekra unter https://www.dekra.de/de/rettungskarte/.