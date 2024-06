Anwohner bei Löschversuch verletzt Feuer auf einem Campingplatz in Rheurdt

26.06.2024 , 04:31 Uhr

Feuer auf einem Campingplatz in Rheurdt am 25.06.2024. Foto: privat/Feuerwehr Rheurdt

In der Nacht zum Mittwoch ist auf einem Campingplatz in Rheurdt im Ortsteil Neufeld ein Feuer ausgebrochen. Ein etwa fünf mal fünf Meter großes Holzhaus war in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem hatte das Feuer bereits umliegende Hecken und Bäume sowie ein abgestelltes Auto entzündet. Anwohner hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, das Feuer mit Gartenschläuchen von mehreren angrenzenden Wohnhäusern fernzuhalten, an denen durch die Hitze schon einige Jalousien geschmolzen und Fenster gerissen waren. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa zwei Stunden an. Was das Feuer ausgelöst hatte, bleib aber vorerst unklar. Ein Anwohner verletzte sich bei den Löschversuchen leicht. Auch ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Ein angrenzendes Wohnhaus ist für diese Nacht unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

(peng/dpa)