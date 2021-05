Politik in Rheurdt : „Gutes Zusammenspiel mit den Mauritius-Fraktionen“

Rheurdt Nach einem halben Jahr Ratsarbeit zieht die FDP Fraktion in Rheurdt eine positive Bilanz. Gerade in Sachen Transparenz habe man viel auf den Weg gebracht.

Nach einem halben Jahr Ratsarbeit zieht die FDP Fraktion in Rheurdt eine positive Bilanz. „Wir haben viel auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Transparenz der Baumaßnahmen in der Gemeinde“ so der FDP-Fraktionsvorsitzende, Ralf Thier. Das Wahlversprechen, die „Verbesserung der Transparenz“, sei gerade im Bereich Baumaßnahmen umgesetzt wurden. Die durch die Gemeinde bereitgestellten Informationen wurden aufbereitet und auf der Homepage www.fdp-rheurdt.de veröffentlicht. Hier soll regelmäßig über den Fortschritt der Baumaßnahmen informiert werden. „Durch den beharrlichen Einsatz der FDP-Fraktion wurden alternative Parkmöglichkeiten während der Umbauphase des Bürgermeister-Beelen-Platzes zur Verfügung gestellt“, so Thier. Unter anderem wurde der Beirat „Digitalisierung“ in Zusammenarbeit mit den Fraktionen der SPD, Bündnis 90 und Freie Wähler erfolgreich installiert. Hier sei die FDP federführend bei der Einführung der neuen Homepage der Gemeinde und der Bürger-App. Auch das sei ein Wahlversprechen gewesen. Bürger seien herzlich eingeladen sich in diesem Beirat zu engagieren.