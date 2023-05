Politischer Themenabend in Rheurdt FDP Rheurdt will Baugenehmigungen beschleunigen

Um „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren” geht es bei einem Abend mit der Landtagsabgeordneten Angela Freimuth, zu dem die FDP Rheurdt einlädt. In vielen Gemeinden des Kreises Kleve sei die Dauer von Baugenehmigungs- und Planungsverfahren ein großes Problem für die Bauherrinnen und Bauherren. In Zeiten steigender Zinsen und Rohstoffpreise können Verzögerungen von Wochen oder gar Monaten Mehrkosten im fünfstelligen Bereich verursachen. „Auch in Rheurdt dauert das Baugenehmigungsverfahren häufig zu lange, ein Umstand, den wir als FDP-Ratsfraktion schon zum Thema gemacht haben”, sagt der Rheurdter Fraktionsvorsitzende Ralf Thier. Welche Ideen und Lösungsansätze es für eine Beschleunigung der Verfahren gibt und wie die Politik auch auf kommunaler Ebene ansetzen kann, wird am 10. Mai ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Hauser (Tönisbergerstraße 1-3) debattiert.