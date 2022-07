Freizeit in Rheurdt : Der Ball ist rund und tippt

Rheurdt Kinder bewegen sich heutzutage oft zu wenig und leiden unter Bewegungsmangel. Wie die Spielvereinigung Rheurdt - Schaephuysen die Koordinationsfähigkeit von Kindern fördern will.

„Bloß nicht schon wieder in den Abhängemodus wechseln“, meinen die Trainerinnen Andrea Möller und Nina Schüren und bieten mit frischem Elan einen Ferienspaß für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren, am Mittwoch, 13. Juli, ab 17 Uhr in in der Turnhalle in Schaephuysen an. „Wir sind bereits eine kleine Truppe aktiver Kinder und suchen noch Verstärkung. Im Rahmen des Sommerevents können die Kids einfach mal schnuppern kommen“, so die beiden Trainerinnen.