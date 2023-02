Katholische Gemeinde in Rheurdt Fasten und beten mit Pfarrer Norbert Derrix

In der Fastenzeit möchte Pfarrer Norbert Derrix Frauen und Männer zum Mitmachen in einer Gruppe einladen. Ein erstes Treffen findet statt am Aschermittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr im Pfarrheim Schaephuysen. Dort soll besprochen werden, wie „das gehen kann mit einer solchen Fastengruppe.“ Grundlage bilde die Heilfastenmethode nach Dr. Lützner. „Sicherlich kann man das auch schön allein zu Hause, aber im Austausch ist das ganze Unterfangen einfacher – zumal, wenn man das zum ersten Mal versucht“, so der Pfarrer in seinem Aufruf auf den Internetseiten der Gemeinde St. Martinus. Vorher sollte mit dem Hausarzt abgeklärt werden, ob er zum Fasten rate.