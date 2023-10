Gruppe des TV Rheurdt fuhr 112 Kilometer Turnfrauen machten Radtour nach Xanten

Der Weg führte die Teilnehmerinnen der Radtour weiter vorbei an der Wallfahrtskirche in Ginderich nach Perrich zum üppigen Picknick in den außergewöhnlichen Pavillons am See. Dort gab es frischen Kaffee für die Runde. „Gut gestärkt ging es weiter durch das Naturschutzgebiet Bislicher Insel“, hieß es aus dem Reisebericht. Dort schauten die Frauen den Wasserbüffeln zu, die sich in den großen Wasserlöchern abkühlten, ehe es weiter nach Lüttingen ging. Von dort aus radelten sie um die Xantener Südsee, die an diesem warmen Tag besonders gut besucht war, bis zu ihrem Hotel.