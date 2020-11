„Altes aus Rheurdt und Schaephuysen“ : Die Dorfgeschichte lebendig machen

Rheurdt Bei Facebook gibt es eine neue Gruppe, die sich mit der Geschichte der Gemeinde Rheurdt befasst. Gegründet wurde sie von Markus Cox, der nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung hofft.

„Die Resonanz ist groß, mittlerweile zählt die Facebook-Gruppe mehr als 300 Mitglieder, und sie wächst ständig weiter“, freut sich Cox. Zusätzlich zu den Bildern werden Texte aus dem Buch „Beiträge zur Geschichte aus Rheurdt und Schaephuysen“ veröffentlicht. Hinzu kommen plattdeutche Gedichte und Liedtexte. Unterstützt wird Markus Cox bei seinen Recherchen von Theo Mäschig. Cox freut sich vor allem, dass aufgrund der Bilder und Beiträge ein reger Austausch stattfindet. „Immer wieder kommen kleine Geschichten und Anekdoten an die Öffentlichkeit. Jeder hat was zu erzählen.“

So wird sich gemeinsam daran erinnert, wie in den 1980er Jahren Schauspieler Manfred Krug für Dreharbeiten im alten Schaephuysener Bahnhof – als es noch eine Gaststätte war – zugegen war. „Wir sind damals nach dem Fußballtraining da vorbei gekommen und konnten durchs Fenster einen Blick auf den Schauspieler erhaschen“, berichtet der 50-Jährige. „Lange dachte ich, es wären Aufnahmen für ‚Liebling Kreuzberg’ oder ‚Auf Achse’.“ In der Gruppe hätte er nun aber erfahren das es sich um Dreharbeiten für die Serie „Detektivbüro Roth“ gehandelt habe. Ein anderes Bild aus dem Jahr 1920 zeigt die Anschaffung neuer Glocken für die katholische Kirche in Rheurdt. „Daraufhin schrieb eine junge Frau, dass auf dem Foto ihr Uropa abgebildet sei. Sie hatte zuvor noch nie ein Bild von ihm gesehen. Das war schon rührend“, erzählt Cox.